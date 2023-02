Liège est la première ville Wallonne desservie par les voitures partagées Poppy

Comme dans les autres villes, ces voitures sont disponibles en "free floating" via l’application. Cela signifie que, contrairement à d’autres services qui impliquent de stationner les véhicules dans des stations définies, celles de Poppy peuvent être prises et retournées sur n’importe quelle place de stationnement. La zone Poppy-Liège couvre une majeure partie de la ville, ainsi que le Sart-Tilman, le zoning commercial de Rocourt et certains Interparking.

Pour libérer 1.000 places ?

Pour l’heure, ce sont 80 voitures dont 5 utilitaires qui sillonnent les rues. Une flotte amenée à se renforcer au cours des prochains mois, Poppy venant d’annoncer tripler sa flotte de véhicules.

"Nous sommes heureux de pouvoir offrir notre service aux Liégeois. La ville de Liège rencontre ses défis de mobilité que Poppy peut aider à résoudre. Une voiture partagée peut remplacer jusqu’à 15 voitures privées. Plus de 1000 places de parking pourraient donc être libérées grâce à l‘ajout de 80 voitures partagées" nous explique Sylvain Niset, CEO de Poppy Mobility.

Pour marquer son premier lancement en Wallonie, Poppy offre en outre 20€ de crédit gratuit aux nouveaux utilisateurs souhaitant tester l’application.