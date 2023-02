Une soucoupe volante vendue 70.000€ à Rétromobile !

Deux exemplaires ont été construits, et l’un d’eux vient d’être vendu lors de Rétromobile. Estimée entre 2 000€ et 4 000€, cette soucoupe volante a finalement été adjugée…71 520 euros ! Une sacrée somme, pour un objet davantage décoratif qu’utilitaire. Mais à la voir comme ça, on l’imaginerait volontiers trôner au milieu d’un salon, dans un loft futuriste…