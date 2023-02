La voiture électrique seule ne suffira pas à limiter le réchauffement climatique

La transition électrique ne suffira pas sans d’autres changements

Aujourd’hui, les constructeurs Polestar et Rivian alarment sur la situation de l’industrie automobile, qui pourrait dépasser de plus de 75% la limite fatidique du degré et demi. Les experts des deux marques ont établi ces pronostics en modélisant les émissions futures de l’industrie automobile. Celle-ci est responsable de 15% des émissions de GES dans le monde, et il faudrait d’ici 2030 les réduire de plus de 43%. Pour ce faire, les deux marques préconisent 3 leviers :

· Accélérer le remplacement des voitures fonctionnant aux énergies fossiles par des voitures électriques. Il s’agirait d’étendre au monde entier le même principe mis en place par la Commission Européenne pour 2035 : fixer une date limite pour la vente de voitures thermiques. (Inutile de préciser que les deux jeunes marques sont déjà entièrement électriques, NDLR)

· Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne d’approvisionnement : en adoptant des matériaux à faible teneur en carbone et en investissant dans des solutions d’énergies renouvelables pour l’approvisionnement.

· Augmenter les énergies renouvelables dans les réseaux électriques : c’est-à-dire développer pour l’automobile de l’électricité verte, obtenue non par l’énergie fossile mais par des énergies respectueuses de l’environnement.

Indissociables

Les experts insistent sur le fait que ces trois leviers ne sont pas substituables, et que c’est en se conformant aux trois que l’automobile pourrait respecter la limite du réchauffement climatique à 1,5°C. Fredrika Klaren, responsable du développement durable chez Polestar a ainsi déclaré que "L'inaction a un coût évident mais il y a aussi une opportunité financière pour les innovateurs qui trouvent de nouvelles réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés".

Ce "rapport de Kearney" a été communiqué à 12 des plus grands constructeurs automobiles du monde, afin de trouver une voie vers une action climatique collective.