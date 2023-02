Lamborghini produira sa première sportive électrique en 2028

Comme la majorité de ses concurrents, et suivant la décision de la Commission Européenne de bannir les moteurs thermiques en 2035, la marque au taureau va devenir à terme 100% électrique. Dans un communiqué, Lamborghini a ainsi confirmé que son premier modèle électrique arriverait en 2028. Il ne s’agira pas d’une supercar biplace, mais plutôt d’une GT 2+2, c’est-à-dire pour deux adultes et deux enfants. Une voiture davantage pratique pour le quotidien, pour intéresser un plus grand nombre de clients.