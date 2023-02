Ora donne un aperçu des tarifs de sa future Funky Cat en Europe

La marque automobile chinoise Ora prévoit de lancer son modèle compact électrique premium Funky Cat en Europe. Elle commencera son expansion par l'Allemagne début 2023 avant d'attaquer les autres marchés à la fin de l'année. Ce véhicule, qui a été présenté au dernier Mondial de Paris en octobre, vise à concurrencer les nouvelles offres européennes du marché, comme la Renault Mégane E-Tech Electric et la Volkswagen ID.3, grâce à son style néo-rétro attractif et aguicheur. L'Ora Cat met également l'accent sur les écrans et les équipements multimédias et de connectivité, grand argument des voitures chinoises. L'intérieur soigné de cette voiture est conforme aux standards européens, avec un niveau de finition et d'équipements de très bonne facture. Elle coche donc toutes les cases pour venir chatouiller les constructeurs historiques chez nous. Un peu à la manière de MG avec sa dernière compacte MG 4.