En 2022, ce sont à nouveau les conducteurs de voitures électriques qui ont parcouru le plus de kilomètres

1. Tesla 22 653 km

2. DS 21 595 km

3. Volvo 20 485 km

4. Mercedes 20 301 km

5. Audi 19 630 km

Selon l’asbl Car-Pass à la source de ces chiffres, plusieurs facteurs expliquent ce surprenant classement : "leurs flottes ont en moyenne moins de 3 ans et sont donc nettement plus jeunes que celles de Volvo et Mercedes, dont l'âge moyen est respectivement de plus de 7,5 et presque 9,0 ans". Or, plus le véhicule est jeune, plus il est utilisé. Au cours de leur première année de vie, les voitures parcourent 22 453 km, 12 726 km après 10 ans, mais plus que 8 153 km après 20 ans.