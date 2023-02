La Citroën 2CV arrive chez Playmobil

Le Gendarme de Saint-Tropez

En plus de la "Deudeuche", la boîte inclut trois personnages : un agriculteur avec ses pots de lait, ses oies et son cochon, une femme en marinière, et un policier en uniforme ancien, en hommage à Louis de Funès et au gendarme de Saint-Tropez, monsieur Cruchot ! Cette nouveauté mesure 28,4 cm et pèse 300 grammes, et fera partie de la collection Playmobil dédiée aux voitures anciennes mythiques, telles que la Volkswagen Coccinelle, l'Austin Mini, l'Aston Martin DB5, la Porsche 911 et la Mercedes-Benz 300 SL. Voire la Pontiac de K2000 ! Il est déjà disponible à la commande sur le site de Playmobil, à partir de 49,99€ !

Un mythe indémodable

Durant ses 42 années d’existence (1948-1990), la 2CV s’est écoulée à plus de 5 millions d’exemplaires ! Elle s’exporta dès 1950 vers la Suisse et le Benelux. Suivirent ensuite le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, mais aussi l’Iran, le Chili, la Côte d’Ivoire, la Yougoslavie ou encore le Vietnam ! Tout le succès de la 2CV pourrait se résumer à la carrière de sa sœur, la Dyane. Celle-ci, lancée en 1967, devait initialement remplacer la 2CV, mais c’est finalement la 2CV qui l’a remplacée ! La Dyane a en effet été arrêtée en 1983, alors que la 2CV a poursuivi sa carrière jusqu’en 1990 !