Le géant américain Netflix se met aux voitures électriques

Des images qui pourraient bientôt faire partie du passé : le géant aux 220 millions d’abonnés à travers le monde va en effet se mettre… aux voitures 100 % électriques.

Propriétaire des marques Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC mais aussi des modèles électriques chinois de Baojun, Wuling et Faw Jiejang, le groupe General Motors vient en effet d’unir ses forces à celles de Netflix “pour donner aux véhicules électriques la scène qu’ils méritent”.

Des véhicules électriques dans les films et séries

Suite à cet accord, Netflix devrait augmenter la présence des véhicules électriques dans les émissions et les films produits par ses soins. Une sorte de lobbying assumé de General Motors envers les membres de Netflix. “Le divertissement a un impact énorme sur la culture, indique Deborah Wahl, directrice marketing de General Motors. Nous voulons rendre les véhicules électriques célèbres sur le streaming, les petits écrans et les écrans argentés pour créer une culture des véhicules électriques à travers une narration qui intègre les expériences de conduite et de possession d’un véhicule électrique. Netflix est un excellent partenaire en raison de la narration convaincante de l’entreprise, de son engagement envers la durabilité et de ses antécédents en matière de conversations stimulantes qui façonnent les tendances culturelles. Nous sommes unis pour créer un avenir meilleur et plus durable pour notre monde en faisant participer tout le monde aux véhicules électriques.”

Outre cette collaboration avec General Motors, Netflix entend prendre des mesures pour devenir plus durable derrière la caméra dans ses productions en optimisant la consommation d’énergie, puis en l’électrifiant et en décarbonant le reste.

”Chez Netflix, nous créons des émissions et des films qui peuvent influencer la culture et susciter des conversations significatives”, confirme Marian Lee, directrice du marketing de Netflix. Des tendances de danse TikTok inspirées par Mercredi (NDLR : la série évoquant la Famille Adams) aux discussions réfléchies sur le changement climatique avec Don’t Look Up, nous pensons que le divertissement peut stimuler les fans et être inspirant.”

Au dernier Super Bowl, General Motors et Netflix ont fait part de leur projet dans une publicité diffusée à la mi-temps du match.