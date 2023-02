La Mini Cooper SE cabriolet électrique coûte plus de 60.000€ !

Cette Mini est le seul cabriolet électrique en vente actuellement. ©Bernhard Filser

A ce prix heureusement, tout est fourni de série, des sièges chauffants au volant en cuir Nappa en passant par le régulateur de vitesse adaptatif et le multimédia. Les deux teintes proposées (blanc ou noir) sont rehaussées de détails de couleur bronze et de jantes de 17’’ exclusives. La capote ornée d’un drapeau britannique peut se replier électriquement jusqu’à 30 km/h.

En attendant les futures MG roadster et Polestar 6, cette Mini assure également son exclusivité en étant le seul cabriolet électrique du marché, (si l’on excepte la Fiat 500e, plus découvrable que vraiment cabriolet). Malgré son tarif salé, on peut donc affirmer qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.