Grâce à Valeo, les BMW se stationneront bientôt toutes seules

Les voitures autonomes sont trop polluantes selon le MIT

Alors que la voiture autonome était la grande promesse de nombreux constructeurs dans la seconde moitié des années 2010, elle se fait plus discrète dernièrement. La faute notamment aux limites techniques auxquelles la technologie doit faire face. Le prestigieux Massachusetts Institute of Technology, plus connu sous ses initiales MIT, pointe un second problème : la pollution que génèrerait leur généralisation. Explications.