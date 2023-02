Le prix des carburants diminue à la pompe: profitez-en, ça ne devrait pas durer !

Les prix maximums de l’essence subiront une nouvelle baisse à la pompe, ce mercredi, perdant 2,3 cents au litre pour le 95 et 1,3 cent au litre pour le 98 s’affichant désormais à 1,77 € du litre pour le premier, et 1,969 pour le second. Une bonne nouvelle pour le portefeuille...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous