Lexus est la marque de voitures la plus fiable

De manière générale, les marques asiatiques dominent (Mitsubishi est 6ème, Toyota 7ème, Hyundai 8ème), et les américaines se défendent (Buick et Chevrolet sont 4 et 5ème). En revanche, les marques européennes font grise mine : à l’exception de Mini (9ème) et de BMW (15ème), aucune ne fait mieux que la moyenne de 186 pannes pour 100 véhicules.

Le premium plus touché

Land Rover (273/100), Lincoln (259/100) et, plus surprenant, Audi (252/100) ferment le classement. Un résultat assez logique, selon Frank Hanley, directeur principal de l'analyse comparative chez J.D. Power : "Il est courant dans l'industrie automobile de lancer des concepts et des fonctionnalités en les mettant d'abord dans les véhicules haut de gamme". C’est cela qui explique également les 23 points de différence entre la moyenne des problèmes rencontrés par les marques généralistes et premium, à la faveur du premier.

Des hauts et des bas

L’infodivertissement reste l’élément le plus problématique des voitures modernes, responsable de 49,9 problèmes par 100 véhicules. En revanche, l’étude constate que deux tiers des véhicules (63%) au nécessité moins de remplacement d’éléments (hors pièces d’usure) que l’année précédente.