Après Rolls-Royce, un autre constructeur de luxe anglais annonce la fin des moteurs 12 cylindres

Quelques jours après Rolls-Royce, c’est donc Bentley qui annonce la fin des moteurs à douze cylindres. Mais s’ils disparaitront progressivement au rythme des remplacements de modèles chez le premier, la rupture sera beaucoup plus brutale et rapide chez le second. L’emblématique constructeur en arrêtera la production dès le mois d’avril 2024 ! Passé cette date, l’outil industriel de l’usine historique de Crewe sera démonté, et le site adapté pour la production de voitures électriques. Bentley espère y produire son premier modèle à batteries dès 2025.