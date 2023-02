Yamaha Track Days 2023 : les dates et tarifs sont connus !

Lors de ces journées, les pilotes de tous niveaux sont invités à faire un essai gratuit sur l'un des nouveaux modèles Supersport 2023 de la série R de Yamaha pendant leurs sessions sur le circuit. Vous pouvez également vous inscrire à la CRExperience et profiter d’une formation dans laquelle plusieurs aspects techniques de la conduite sur et hors-piste sont abordés en théorie et en pratique.