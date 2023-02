Cette micro-voiture électrique à moins de 12.000 euros est livrée en kit à assembler chez soi !

Du coup, un modeste moteur de 2 kW permet à la version E.50 d’atteindre les 50 km/h, tandis qu’une version plus puissante E.50 Turbo au moteur de 5,8 kW autorise des pointes à 80 km/h. Les autonomies sont annoncées à 80 et 128 km respectivement. Notons qu’une version à essence de 125 cc est également proposée.

Trois variantes de carrosserie sont proposées : la classique fermée, un cabriolet, ou une originale carrosserie "bulle" baptisée Trident, avec une partie supérieure entièrement vitrée.

La carrosserie et l'habitacle sont personnalisables. ©Pendline Motors

En kit (ou pas) !

Outre le fait de n’offrir de la place qu’à un occupant (sans bagage), la Peel P50 se distingue surtout par le fait qu’elle peut être livrée en kit à assembler soi-même. D’après le fabricant, une cinquantaine d’heures de montage seraient nécessaires avant d’arpenter les rues au volant de ce drôle d’engin. Il vous en coûtera alors environ 11.800€ (10.379£) pour le "coupé" E.50, 5.300€ de pour le cabriolet.

Pas bricoleur ? Pas de problème, la P.50 peut également être livrée toute montée. Comptez de 16.000€ à un peu plus de 19.500€ selon la carrosserie retenue. C’est aussi le seul choix proposé pour la carrosserie Trident, contre un chèque de 18.300€. Notez que ces prix sont donnés à titre indicatif, et que si vous décidiez de passer commande sur le site officiel du constructeur britannique, des droits de douane s’ajouteront.

La P.50 est sans aucun doute la plus petite voiture du monde ! ©Pendline Motors

Immortalisée par Top Gear

Le look rétro intouché vous aura mis la puce à l’oreille : cette P.50 est bien une remise en production d’un véhicule historique. La P50 (notez le point en moins) originelle, au moteur monocylindre de 49cc, fut produite en 49 exemplaires entre 1962 et 1965. Une rareté qui a donné lieu à l’un des épisodes les plus cultes de l’émission britannique Top Gear, avec un Jeremy Clarkson s’invitant au cœur des bureaux de la BBC à son volant. Une vidéo à (re)voir ci-dessous.