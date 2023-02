La société spécialisée dans les rencontres adultérines a mené son enquête, début février, auprès d’un peu plus de 5.400 de ses membres masculins installés en Belgique, en France et en Suisse, ayant eu voiture tout en étant engagé dans une relation extraconjugale. "Les voitures qui figurent dans ce classement sont principalement des modèles haut de gamme ou de luxe, confie Solène Paillet, directrice de la communication de Gleeden. Cela s’explique en partie par le fait que les membres masculins de Gleeden sont majoritairement des personnes appartenant aux catégories socio-professionnelles les plus élevées. Ils ont donc généralement les moyens financiers pour s’offrir des voitures de prestige."

Selon Gleeden, posséder une voiture de standing serait, pour certains hommes, un moyen d’attirer l’attention et d’obtenir une certaine reconnaissance, que ce soit auprès de leur entourage ou de potentiel (le) s partenaires. Il n’est donc pas étonnant que les hommes à la recherche d’aventures extraconjugales soient les propriétaires de ce type de véhicules.

Le site de rencontres adultérines tient toutefois à rassurer les personnes dont le partenaire dispose de l’un de ces véhicules: "Il est important de noter que la possession d’une voiture de luxe ou haut de gamme ne signifie pas nécessairement que la personne est infidèle. Il est important de ne pas faire de généralisations hâtives."

Voici le classement des voitures les plus présentes chez les hommes infidèles, selon Gleeden

1. Audi A4

2. Mercedes-Benz Classe A

3. Peugeot 3008

4. BMW X1