Une Ducati électrique ? "Pas avant 10 ans" !

Question de poids

C’est ce que Francesco Milicia, vice-président des ventes de la marque italienne, a expliqué au journal Le Point : "Nous ne pensons pas commercialiser de motos électriques avant dix ans". Il développe : "La motorisation électrique des deux-roues est très différente de celle des voitures, d'abord parce que le poids est essentiel. (…) Sur une moto, ce poids change toute la dynamique. Il la rend moins agréable à piloter, et même plus délicate pour les moins expérimentés des pilotes. Nous avons donc besoin de temps. (…) Pour l'heure, on n'imagine pas mettre au point un engin avec le même plaisir de conduite qu'avec une motorisation traditionnelle".