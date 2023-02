Interdiction des moteurs thermiques en Europe : et ailleurs dans le monde ?

Cette carte qui prétends montrer les pays où la vente de voitures thermiques sera interdite en 2035 est pour le moins incomplète. ©D.R./Facebook

En Europe

La Norvège et le Royaume-Uni restent blancs sur cette carte. Or, si ces deux pays ne font pas (ou plus) partie de l’Union, ils n’en ont pas moins prévu des règles encore plus drastiques en matière de moteurs thermiques : la Norvège sera le premier pays à en interdire la vente dès 2025. En Islande, ce sera en 2030, comme au Royaume-Uni, qui laissera toutefois le champ libre aux hybrides jusqu’en 2035.

En Amérique

L’Amérique du Nord devrait prendre une allure bien plus bleutée sur l’image, et pour cause : le Canada, deuxième pays du monde par sa superficie, a également fixé à 2035 l’interdiction de vente de moteurs purement thermiques. Même aux Etats-Unis, la Californie n’est pas le seul Etat à avoir pris des mesures en la matière. Au moins 5 autres Etats (Massachusetts, New-York, Oregon, Vermont et Washington) ont prévu d’en faire de même. Et ils pourraient être jusqu’à 17 à adopter des règles similaires, avec toutefois quelques variantes et particularités locales. Plus au sud, le Chili en fera de même en 2035.

En Asie

Les choses bougent également en Asie, puisque le Japon prévoit le même type d’interdiction à échéance similaire. Avec toutefois la particularité de préserver les véhicules hybrides, histoire de ne pas trop mettre à mal le fleuron national, Toyota, maitre s’il en est de cette technologie.

La Chine sera un peu moins restrictive, mais prévoit que 50% des ventes devront êtres plug-in ou à hydrogène, les 50% restants hybrides conventionnels. La province de Hainan quant à elle n’autorisera plus que les voitures 100% électriques. À Singapour, seuls les véhicules électriques pourront encore être immatriculés dès 2030.

En Afrique

Même en Afrique, où l’on s’imagine encore souvent que nos voitures "déclassées" iront finir leur vie, il existe des projets de bannissement des moteurs thermiques. C’est le cas de l’Egypte, qui pourrait les interdire dès 2040, tout comme le Cap Vert, qui envisagerait même d’avancer cette date à 2035.

Bien d’autres suivront

À ces pays ayant déjà voté ou fait part ouvertement de discussions en vue d’une interdiction des carburants fossiles s’en ajouteront bien d’autres. Lors de la COP26 de Dublin, 40 pays au total s’étaient engagés à mettre fin aux moteurs thermiques au plus tard pour 2040. Reste à voir si tous tiendront parole. Mais en tous cas, à la lumière des informations ci-dessus, on peut déjà affirmer que la carte du monde de 2035 sera bien plus « bleue » que celle qui circule actuellement sur les réseaux sociaux.