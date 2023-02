Lego lance un pack anniversaire pour célébrer les 60 ans de McLaren

Les deux créations de Lego rendent hommage à la marque créée voilà 60 ans par l’ingénieur et pilote néo-zélandais Bruce McLaren. Comme toujours chez Lego, on retrouve de nombreux détails des voitures réelles, y compris la couleur Papaya Orange de la McLaren F1 LM, la position centrale de son siège et les conduits de refroidissement. À ses côtés, la Solus GT a droit à son cockpit central monoplace et son aileron arrière conçu pour augmenter l’appui aérodynamique. L’ensemble compte 581 pièces et comprend également deux mini figurines de pilotes habillés en combinaison de course McLaren.