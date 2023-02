Leasings électriques : de quoi se mêle Transport&Environnement ?

Ce matin, vous avez pu lire sur ce site que l’ONG Transport&Environnement se plaint du fait que les sociétés de leasing font payer trop cher les mensualités sur les voitures électriques. De un, on se demande bien pourquoi cette organisation est si motivée par la voiture électrique, alors que cette dernière est une calamité d’un point de vue environnemental (par exemple lorsqu’on prend en compte les dégâts que cause l’extraction des terres rares nécessaires à la fabrication de leurs batteries, et pour bien d’autres choses mais là n’est pas le débat du jour). Mais surtout, si les sociétés de leasing appliquent des prix plus élevés pour les voitures électriques que pour les voitures à moteur traditionnel, c’est parce qu’elles doivent tenir compte de la valeur de reprise de ces autos à la fin de la période de leasing. Et avec les voitures électriques, elles doivent se montrer extrêmement prudentes, car la technologie de ces autos évolue extrêmement vite. Dès lors, si elles achètent une 100% électrique aujourd’hui, elles doivent prévoir que la technologie actuelle sera totalement dépassée dans 4 ans, et que personne ne voudra donc racheter cette voiture en occasion. D’où une dévaluation beaucoup plus importante que dans le passé avec nos bonnes vieilles voitures essence ou diesel. Mettez-vous à la place de ces sociétés de leasing : vous achetez une auto électrique à 60.000 euros aujourd’hui mais elle risque de ne plus valoir que 15.000 euros dans 4 ans car sa technologie aura pris un solide coup de vieux. C’est le cas aujourd’hui avec certaines voitures électriques lancées avant 2020, qui sont quasi invendables quatre ans après car leur autonomie (impactée par les années en plus) est ridicule et leur temps de recharge épouvantable. Dès lors, les sociétés de leasing doivent se montrer prudentes. C’est même leur devoir, si elles ne veulent pas risquer la faillite dans quelques années. Dès lors, de quoi se mêle Transport&Environnement ? Ah oui, ils voulaient juste faire parler d’eux ? C’est réussi !