Cure de jouvence pour la petite Hyundai i10

La nouveauté la plus évidente de cette nouvelle i10 est bien sûr sa nouvelle signature lumineuse à quatre points, intégrée dans la calandre. Une manière de faire écho au design du SUV Tucson. La version N-Line, à la présentation plus sportive, conserve quant à elle sa calandre plus généreuse et ses trois rangées de LED obliques. De même, les feux arrière arborent également un nouvel agencement, et adoptent à leur tour les LED. Deux nouvelles teintes font par ailleurs leur apparition : Lumen Grey et Meta Blue.