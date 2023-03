La Tesla à 25.000 dollars dévoilée ce soir ?

En plus des lignes directrices pour l’avenir de l’entreprise (le Masterplan 3) et les avancées en matière de Robotaxi et d’équipements de production d’énergie solaire, il devrait être question de la nouvelle plateforme de 3ème génération. Une plateforme qui couterait "moitié moins cher à produire que celle des Model 3 et Model Y" selon Musk, et ouvrirait donc la voie à une Tesla plus abordable. Les mêmes rumeurs évoquent même une mise en production dès cette fin d’année, dans l’usine de Shanghai pour commencer.

Déjà "teasée" ?

La rumeur a pris de l’ampleur ces derniers jours après la diffusion d’une nouvelle vidéo (ci-dessous) à l’occasion du nouveau centre de design et développement californien de la marque, où l’on peut apercevoir furtivement des croquis d’une compacte à hayon sur la table à dessin d’un designer (à 11:38).

Un tel modèle de masse s’avère nécessaire pour Tesla, dont la capacité de production de deux millions de véhicules par an est largement sous-utilisée, puisque la marque a livré 1,3 millions de véhicules l’an dernier.

Alors, simple rumeur ou pas ? Réponse ce soir, à partir de 22h, heure belge.