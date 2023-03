Volkswagen ID.3 : un restylage qui mise sur la qualité !

Comme la Golf qui subit le succès du T-Roc, l’ID.3 ne peut lutter face à son pendant SUV, l’ID.4, vendu à 67.490 exemplaires sur la même période. Et l’Allemande doit en outre aujourd’hui faire face à des concurrentes aux dents longues, dont la Renault Megane E-Tech, la MG4, ou même sa cousine Cupra Born. Vous l’aurez compris : l’ID.3 n’a donc pas la vie facile !

Qualité en hausse

Pour couronner le tout, l’ID.3 souffrait depuis son lancement de critiques sur sa qualité de fabrication intérieure, moins bonne qu’une Golf et même indigne d’une Volkswagen selon les plus acerbes. Tout cela sera corrigé par ce facelift. "De nombreuses suggestions des clients ont été recueillies et mises en œuvre pour améliorer le produit et enrichir l'équipement de série. Les surfaces souples et recouvertes de mousse dans le cockpit créent une nouvelle expérience haptique. Les garnitures de portes intérieures remodelées présentent également des surfaces plus souples et plus grandes" détaille le communiqué. Volkswagen utilise également désormais des garnitures en tissu produit à partir de plastique recyclé.

L'habitacle gagne en qualité et utilise des matériaux faits à base de plastique recyclé. ©MARTIN MEINERS PHOTOGRAPHY

Longs trajets facilités

L’ID.3 en profite bien entendu pour mettre à jour son système multimédia et ses assistants de conduite (affichage tête-haute avec réalité augmentée, maintien dans la voie qui ne nécessite plus qu’un seul marquage au sol…). La marque a également ajouté un planificateur d’itinéraire qui permet d’identifier automatiquement les arrêts de recharge nécessaires à un long trajet.

Design adouci

Enfin, l’ID.3 reçoit quelques retouches esthétiques qui rendent sa ligne plus dynamique. Le nouveau capot se prolonge désormais jusqu’au pare-brise. La suppression de l’élément en plastique noir rend ainsi la voiture plus effilée. Les pare-chocs ont été redessinés pour adopter un look plus sérieux, et si le toit contrastant est toujours proposé, le montant arrière est désormais couleur carrosserie.