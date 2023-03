La Commission européenne retarde son vote concernant l’interdiction des moteurs à combustion en 2035

À lire aussi

L’Allemagne partage ainsi l’avis de l’Italie, qui a déjà signifié qu’elle rejetterait le texte et les accords obtenus l’année dernière. Si les deux pays ne se disent pas fondamentalement opposés à la voiture électrique, ils veulent s’assurer que toutes les options technologiques seront étudiées et pourront être utilisées.

Loi avortée ?

Ce n’est pas la première fois que cette loi doit faire face à une féroce opposition. Dès les discussions préliminaires, l’Allemagne avait déjà fait part de son souhait d’obtenir des dérogations. Et dès la loi votée, Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, avait demandé l’introduction d’une "clause de revoyure" en 2026 pour faire le point sur l’avancement des technologies.

À lire aussi

Un refus ou même une abstention de l’Allemagne serait un coup dur pour l’Europe. Sans une majorité qualifiée, le règlement ne peut avoir force de loi. Pour obtenir une majorité qualifiée, il faut que 55% des Etats membres représentant 65% de la population européenne ratifient la loi. Or, l’Allemagne, pays le plus peuplé de l’Union, et l’Italie, mais également la Hongrie et la Pologne, farouchement opposés au texte, représentent près de 190 millions de citoyens. Soit 42% des 447 millions d’Européens.

MISE A JOUR :

En milieu d’après-midi ce vendredi 3 mars, le porte-parole de la Suède, qui assure la présidence tournante de l'UE, a confirmé le report du vote sur Twitter. Les diplomates seront amenés à se prononcer sur la question "en temps voulu".