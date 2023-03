Bientôt une loi pour interdire les vidéos incitant à conduire dangereusement ?

C’est un phénomène qui s’est largement répandu avec l’avènement des réseaux sociaux : la diffusion de vidéos amateures prises au volant d’une voiture. On voit souvent des "influenceurs" partager sur leur profil ou leur blog des images d’eux effectuant des pointes de vitesse, doublant à tout va ou slalomant sur la route. Des situations très dangereuses, la soif du clic et de la notoriété leur faisant souvent prendre des risques inconsidérés, sur la voie publique, et qui plus est au milieu d’autres usagers.