Smart Fortwo : clap de fin pour la mini citadine électrique

Des SUV, encore des SUV, toujours des SUV

Smart a décidé de se concentrer en priorité sur ses nouveaux SUV électriques, les Smart #1 et Smart #3. Depuis 2019, Smart n'est plus la propriété exclusive de Mercedes-Benz, mais est détenue à parts égales par le constructeur allemand et le groupe automobile chinois Geely. Ce partenariat a permis de nouvelles synergies, et des partages de technologies provenant de chez Geely. Les nouveaux SUV Smart utilisent ainsi des plateformes et des motorisations chinoises. Ce partenariat avait conduit Mercedes à délocaliser dès 2019 la production des Smart de Hambach (France) vers la Chine. La marque souhaite intensifier son offensive premium dans le monde entier, notamment face à la Mini et au futur Countryman électrique. Elle préfère capitaliser sur des modèles à plus forte valeur ajoutée que les petites citadines électriques, aux marges moindres.