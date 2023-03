Le rappel actuel concerne des voitures qui ont été vendues "dans des pays chauds, par exemple en Amérique du Sud", selon un porte-parole de VW. En cause, certaines versions des modèles Golf, Passat, Fox, le pick-up Saveiro et la berline brésilienne Voyage construits entre 2013 et 2017.

Les voitures concernées sont équipées d'airbags fabriqués par le constructeur japonais Takata. Selon l'autorité allemande de la circulation KBA, il y a des défauts dans le générateur de gaz des airbags frontaux, ce qui peut conduire à "un déploiement incontrôlé et à la libération de fragments métalliques qui peuvent blesser les occupants". Plusieurs accidents liés aux airbags se sont déjà produits dans le passé, dont certains étaient graves.

Auparavant, plusieurs constructeurs automobiles ont dû rappeler des voitures en masse en raison d'airbags défectueux. Volkswagen, par exemple, a dû renvoyer près de 4,9 millions de voitures dans les garages en Chine en 2017.