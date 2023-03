Le Kia Niro titré Voiture de l’Année par le jury de journalistes automobiles féminines

"L'élection de cette année a été particulièrement difficile en raison de l'excellent niveau de toutes les candidates. Chacune des finalistes avait suffisamment de mérite pour remporter le trophée", a déclaré Marta Garcia, Présidente de WWCOTY.

Un avis que partage Sabrina Parant, la jurée belge du WWCOTY, pour qui le titre de la Kia est amplement mérité : "Kia continue de m'impressionner. Après les modèles EV6 et Sportage, la Kia Niro offre un véhicule polyvalent, un design attrayant, qualité et luxe, ainsi qu’une déclinaison de moteurs qui permet à chaque conducteur de répondre à ses besoins de mobilité. J'apprécie particulièrement l'espace confortable et la technologie. Une voiture qui a tout pour plaire."

Rappelons que le titre de Voiture européenne de l’Année avait quant à lui été décerné au Salon de Bruxelles à la Jeep Avenger

Promouvoir la place de la femme dans l’automobile

Le prix du WWCOTY vise à récompenser les meilleures voitures de l'année et à donner une voix aux femmes dans le monde de l'automobile. Les critères de vote reposent sur les mêmes principes qui guident tout conducteur lorsqu'il choisit une voiture : sécurité, qualité, prix, design, facilité de conduite, empreinte environnementale, etc.

Mais au-delà du prix des meilleures voitures de l'année, l’objectif est aussi de donner de la visibilité aux femmes dans le monde de l'automobile, notamment pour leur ouvrir l’accès à de nombreuses possibilités personnelles et professionnelles.