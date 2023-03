C’est d’ailleurs dans un bâtiment adjacent à l’une d’elles que se trouve le showroom Ineos de Lokeren. Celui-ci plonge le visiteur dans une ambiance minimaliste et industrielle qui colle parfaitement au produit, avec un mélange de finitions bois et métal tactiles, un éclairage travaillé et un espace d'attente confortable. Plusieurs variantes du Grenadier ainsi que ses différentes options et accessoires sont exposés dans le showroom pour permettre aux visiteurs de faire plus ample connaissance avec ce redoutable franchisseur.

Un deuxième dans l’année

Hedin Automotive est un véritable poid-lourd mondial de la distribution automobile. Le groupe suédois compte 260 concessions réparties dans 13 pays représentant plus de 40 marques ! C’est à lui qu’Ineos a décidé de faire confiance pour assurer la distribution du Grenadier dans 13 pays européens, dont la Belgique et le Luxembourg, où un second showroom devrait voir le jour cette année encore.