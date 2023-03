Avis aux fans de Volkswagen : le "GTI Meeting" est de retour au bercail !

"Volkswagen attache une grande importance à la communauté des passionnés de modèles GTI et c’est pour cela que nous tenons particulièrement à ces moments d’échange avec elle", explique Imelda Labbé, membre du conseil d’administration responsable des ventes, du marketing et de l’après-vente chez Volkswagen Véhicules Particuliers.

En plus des expositions de GTI, le meeting proposera aux visiteurs spectacles, rencontres entre clubs, événements et de nombreuses autres surprises dans des espaces et infrastructures parfaitement adaptés à l’accueil d’un grand nombre de visiteurs et de leurs véhicules, notamment grâce au "parc d’attraction" de la marque, Autostadt.