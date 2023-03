Elles sont toutes électriques, et deux sont même "made in China": voici les voitures les plus sûres du moment

Résultats : les intentions des constructeurs chinoises avaient été jetées aux oubliettes. Et reste encore aujourd’hui dans l’esprit des Européens une qualité et, surtout, une sécurité moindre dans le chef des voitures chinoises.

Cela pourrait pourtant bientôt changer : pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs, les marques chinoises spécialisées dans la voiture électrique comme Wey, BYD, Seres ou encore Ora ont revu leurs standards de sécurité pour les faire correspondre aux exigences européennes. Avec un certain succès : tous les modèles chinois testés en 2022 ont reçu la note maximale de 5 étoiles aux tests de l’organisme Euro Ncap. Fini l’image des cercueils ambulants made in China, place à des véhicules ultrasécurisés qui dépassent même ceux mis sur le marché par des constructeurs les plus réputés.

Euro Ncap vient d’ailleurs d’établir le classement, par catégorie, des véhicules les plus sûrs du moment. Avec un résultat que les Chinois savoureront puisque deux des six catégories en lice sont trustées par des voitures chinoises : la Wey Coffee 1 dans la catégorie Grand SUV avec un niveau de sécurité de 92 %, et la Ora Funky Cat dans la catégorie des petites familiales (85,5 %).

Le look rondouillard de la Funky Cat d'Ora a de quoi faire craquer. Son côté sécurisant aussi. Elle est la meilleure petite familiale selon Euro Ncap. ©Ora

Dans les autres catégories, le constructeur américain Tesla – qui construit une partie de ses modèles en Chine – cartonne. Avec la Tesla S tout d’abord qui obtient la palme à la fois dans la catégorie des voitures de prestige et des 100 % électriques (92 %). Tesla domine également la catégorie des petits SUV avec sa Model Y (91 %).

Tesla est lauréate dans trois catégories, notamment en étant à la pointe au niveau des tehnologies d'aide à la conduite. ©Tesla

Enfin, dans la catégorie des grandes familiales, c’est la Ioniq 6 du constructeur coréen Hyundai qui obtient les lauriers.

©Hyundai

Chose remarquable à signaler : toutes les voitures lauréates selon les critères d’Euro Ncap sont des modèles entièrement électriques. Peut-être un argument de plus pour délaisser les voitures thermiques au profit de modèles à batteries.