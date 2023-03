Sans les avantages fiscaux, la moitié des conducteurs de voitures électriques reviendraient à la voiture thermique

Résultat surprenant

Et ce sont apparemment ces avantages qui poussent les acheteurs à sauter le pas de la voiture électrique, plus que les qualités en elles-mêmes de ces véhicules ou leurs prétendues vertus environnementales. D’après l’étude menée par l’Université de Groningue et l’association des conducteurs de voitures électriques (Vereniging Elektrische Rijders), 44% des sondés reviendraient à une voiture à moteur conventionnel si l’Etat supprimait ces avantages. Une proportion à laquelle ne s’attendait apparemment pas le service public de l’entrepreneuriat (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) commanditaire de cette étude.

Des raisons de poids

Deux éléments expliquent cette proportion importante : le prix élevé des voitures électriques, qui ne serait plus compensé par le coût à l’usage, notamment parce que la taxe sur les véhicules prend en compte le poids de ces derniers aux Pays-Bas. Or, une voiture électrique est nettement plus lourde que ses homologues thermiques, faut-il le rappeler !?