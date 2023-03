Le Rally 4 Porsche revient en 2023

Figure de proue de l’épreuve et initiateur du projet, Yves Matton, ex-directeur des rallyes à la FIA, lui-même fervent Porschiste, motive la gestation de cette seconde édition : "La première édition a été exceptionnelle à plus d’un titre. Nous avons réussi à rassembler 170 Porsche et au moins le double de Porschistes, leur entourage, les fans de la marque et l’un de ses plus grands ambassadeurs à l’échelle mondiale, Jacky Ickx. Or la période ne s’avérait pas vraiment favorable, au début de l’automne, au cœur d’un calendrier surchargé d’après-covid, quelques semaines seulement avant un autre évènement automobile dans la région. Pourtant, le succès était au rendez-vous. Une nouvelle démonstration que la Belgique est un pays d’automobilistes et que Porsche est chère à leur cœur".

De nombreuses activités, sportives ou touristiques, sont prévues tout au long du weekend. ©Rally 4 Porsche