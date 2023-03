Mieux vaut ne pas avoir de pépin avec une Tesla : les coûts de réparation sont exorbitants !

Dans leurs catégories respectives, les Model 3 et Model S seraient les modèles les plus coûteux à réparer, avec des factures plus chères de 20% que la BMW Série 3 pour la première et de 32% par rapport à une Mercedes Classe E pour la seconde, best-sellers de leurs segments de marché. Quant au Model X, il est également le plus coûteux de son segment, faisant jeu quasi-égal avec le Porsche Cayenne. Le Model Y n’a en revanche pas été étudié.