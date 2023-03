Le parking plus cher si vous avez un SUV : l’idée très clivante qui ravit les écologistes et énerve de nombreux automobilistes

Interrogé par Radio France, le maire de Grenoble, Éric Piolle (Europe Ecologie Les Verts), avoue réfléchir lui aussi à un stationnement plus cher pour les SUV. “Comme ils sont plus gros, ils prennent plus de place dans les rues, a-t-il indiqué à nos confrères. Cela veut dire que les contre-sens piétons et vélos fonctionnent moins bien. Les SUV sont davantage dans l’espace public, parce que les gens n’arrivent pas à les rentrer dans leurs garages qui n’ont pas été conçus à leur taille. En fait, ça met le reste de la population en danger.”

L’idée fait réagir jusqu’en Belgique. Touring, par exemple, s’en offusque. “L’idée n’est pas réalisable, fustige son porte-parole, Lorenzo Stefani. Il n’est pas possible de juger les véhicules en fonction de leur type de carrosserie. D’autant plus qu’il existe un nombre extraordinaire de modèles intermédiaires, de Crossovers et d’autres variantes. Un SUV moyen n’est ni plus long ni plus large qu’un Break ou un monovolume moyen. Par exemple, un VW T-Roc est plus court qu’une VW Golf Break. Dès lors, comment justifier un supplément de prix pour une carrosserie “SUV” ?”

Avant d’interroger : “Pour le poids, que ferait-on des véhicules hybrides et électriques, plus lourds ? La seule chose pratiquement faisable est une taxe d’immatriculation et de circulation annuelle liée aux critères environnementaux du véhicule. Comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays/régions.”

Quant à l’argument sécuritaire, Touring le renvoie du revers de la main. “Les SUV n’obtiennent pas de moins bonnes notes que les berlines ou les voitures à hayon aux tests d’Euro Ncap. Même en ce qui concerne la sécurité des usagers vulnérables de la route.”

Contactés le groupe Ecolo ne compte pas embrayer sur les démarches de leurs homologues de l’Hexagone et ne comptent donc pas faire payer plus cher le stationnement des SUV, même si ces derniers n’obtiennent pas leurs faveurs. “Les SUV sont généralement plus lourds, plus grands et plus polluants et leur impact est donc plus important qu’une petite voiture dite citadine, indique Baptiste Erpicum, porte-parole du parti. Pour limiter l’usage des véhicules les plus polluants en ville, Ecolo privilégie les mesures de limitation d’accès aux centres-villes que sont les zones de basse émission et les zones d’accès limité (piétonnier et autres rues à circulation automobile limitée).”

Le stationnement payant des SUV pourrait ne concerner, dès lors, que les Belges qui se rendent en France au volant de leur SUV.