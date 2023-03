Alpine prépare son grand retour aux États-Unis

Renault n’a pas perdu de vue le marché américain

Depuis lors, la firme n'a jamais cessé de nourrir l'ambition de pénétrer à nouveau le marché automobile américain. Mais il possède des caractéristiques très spécifiques, incompatibles avec les modèles de petite taille, qui plus est diesel, marque de fabrique du Losange. Ces caractéristiques ne correspondaient pas du tout aux exigences du marché américain, où les gros SUV, les berlines imposantes et les moteurs puissants sont très prisés. Mais la roue tourne, et une autre marque, qui fait partie de la galaxie Renault, pourrait avoir ses chances : Alpine !

Alpine, le prétexte que Renault attendait ?

La division sportive/premium du groupe Renault présente actuellement un seul modèle dans sa gamme, l'A110. Cependant, la marque a l'intention de capitaliser sur les SUV électriques dans les années à venir, avec deux modèles attendus pour rivaliser avec les Porsche Macan et Cayenne. Pour montrer son ambition américaine, Alpine a annoncé prendre en compte les exigences de sécurité locales dans le développement de ses futurs modèles, incluant la taille des pare-chocs et les réflecteurs latéraux, entre autres. Pour ce qui est de la future distribution de ses modèles, la marque est actuellement en pourparlers avec AutoNation, un réseau de concessionnaires multimarques local. Il distribue plusieurs marques étrangères, et a écoulé 229 971 véhicules en 2022. Une belle aubaine pour Alpine !

Les deux SUV électriques d'Alpine sont attendus respectivement en 2025 et 2027. L'arrivée de la marque sur le continent nord-américain pourrait se faire dès l'horizon 2025-2026.