L'Union européenne prête à accepter les demandes de l'Allemagne pour sauver son interdiction des moteurs thermiques.

Autoriser les carburants synthétiques après 2035

Parmi ces alternatives, il y a notamment les carburants synthétiques (e-fuels en anglais), obtenus à partir de CO2 "recyclé", provenant d’activités industrielles utilisant de l’électricité bas-carbone. Certains constructeurs comme Porsche y croient dur comme fer. La marque du groupe Volkswagen commercialise déjà son e-fuel, et place en lui beaucoup d’espoirs pour permettre aux moteurs thermiques d’être autorisés après 2035. Car l’avantage du e-fuel, c’est qu’il peut faire fonctionner n’importe quel moteur thermique classique, sans besoin de changements mécaniques. Une aubaine technologique, mais qui coûte pour l’instant très cher.

L’Allemagne fait confiance à Porsche et au groupe Volkswagen, et c’est pour cette raison que le pays a bloqué le vote de l’Union européenne. La Commission a lâché un peu de lest, et les discussions au sujet des e-fuels sont actuellement en cours. Pour l’UE, il s’agit de statuer si oui ou non les carburants synthétiques sont "verts" et durables.