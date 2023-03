Le Mitsubishi Outlander revient en Europe (mais pas partout)

Contrairement au nouvel ASX et à la future Colt - qui sera un copié-collé de la Clio -, l'Outlander conservera son ADN japonais. « Nouveau », entre guillemets, car cette quatrième génération de l’Outlander est en réalité déjà disponible en Asie et aux États-Unis depuis quelques années Il ne sera lancé chez nous qu'en version hybride rechargeable (PHEV), un choix pour le moins étonnant quand on voit que les hybrides rechargeables perdent du terrain en Europe face aux hybrides classiques…