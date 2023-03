La future BMW Série 5 sera (aussi) électrique

Une seule image, pour patienter…

Les informations sur le nouveau duo Série 5/i5 sont encore bien maigres, et BMW n’a dévoilé qu’une image de sa nouvelle berline où elle apparaît bâchée. On y voit une traditionnelle silhouette à trois volumes et, plus intéressant, une signature lumineuse qui s’annonce surprenante, bien différente des projecteurs sur deux étages de la Série 7.

La Série 5 et l’i5 seront présentées au troisième trimestre 2023, pour des premières livraisons européennes dès le mois d’octobre. Elles seront déclinées en break au printemps 2024. L’i5 Touring deviendra ainsi le premier break électrique de l’histoire de BMW.