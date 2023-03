Recharger une voiture électrique à coûté 60% plus cher en 2022 !

La Belgique, mauvaise élève

Si la Belgique ne figure même pas dans le Top 20 des plus hautes augmentations des prix du carburant, on ne peut pas en dire autant concernant l’électricité. En 2022, le prix unitaire du kWh a augmenté de plus de 60% dans notre pays, passant de 0.22 livres (0,25 €) à 0,36 livres (0,41 €) ! La Belgique figure ainsi sixième parmi les pays dont les tarifs de l’électricité ont le plus augmenté en un an ! La recharge complète d’une voiture électrique est aujourd’hui estimée à 24,54 € en moyenne contre 15,16 € en 2021.