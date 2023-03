La Flandre se rêve en leader mondial de la voiture autonome

La ministre flamande de la mobilité, Lydia Peeters, a annoncé la mise en place de cette taskforce en réponse à la proposition du député Marino Keulen (Open VLD). Selon lui, les retards et freins aux développement des voitures autonomes (dont on nous promettait un temps l’arrivée sur le marché au tournant de la décennie) constituent une opportunité pour la Flandre. Car outre la technologie pour faire rouler de tels véhicules, il faut également un environnement où ils peuvent être testé en conditions réelles. La Flandre entend donc saisir « l’opportunité de devenir un leader mondial dans la recherche et le développement des véhicules autonomes » selon les termes de Mr Keulen.