France : trop dissuasifs, les radars-tronçons disparaissent ! Car pas assez rentables ?

Plutôt que de mesurer la vitesse à un endroit précis, les radars-tronçons calculent la vitesse moyenne sur une portion de route déterminée. Ils permettent donc de faire respecter la vitesse sur des distances beaucoup plus longues qu’un radar classique, où il « suffit » de ralentir à son approche pour éviter la verbalisation. L’efficacité dissuasive de ces radars – dont le but annoncé est de faire respecter la vitesse pour augmenter la sécurité routière – est redoutable. A tel point que leur taux de verbalisation est assez faible : à peine 5.000 PV en moyenne par la cinquantaine de radars-tronçons en activité fin 2022. Les radars classiques les plus performants flashent plus de 100.000 fois par an !