VW et Tesla recalés : voici la vraie consommation des voitures électriques

Pourtant, l'information en provenance des constructeurs et mise à disposition des automobilistes est souvent tronquée par des tests souvent réalisés en laboratoires, à vitesse constante. Résultat, les données officielles de consommation sont souvent sous-évaluées par rapport aux réalités du terrain. Une voiture affichant en concession une consommation en mode mixte (ville et autoroute) de 5 litres aux 100 kilomètres, fera plutôt du 6 litres entre les mains de son propriétaire. Et cela malgré le dieselgate, et la découverte chez Volkswagen de logiciels destinés à tronquer les résultats des tests, qui avait débouché sur la mise en place de la procédure WLTP, malgré tout imparfaite, qui détermine une consommation plus fiable.

Un phénomène aussi présent chez les voitures électriques. En 2021, nos confrères d'Automobile-propre avaient fait le test auprès de 15 véhicules, en leur faisant parcourir de nombreuses fois un même trajet. Résultat : tous les modèles testés avaient registré une autonomie plus faible que celle annoncée. De peu pour la Dacia Spring, annoncée alors à 224 km d'autonomie par le groupe Renault et qui en avait parcouru 221. De beaucoup pour d'autres comme la Peugeot E-208 qui n'avait pu parcourir que 270 km sur les 340 annoncés par la marque au Lion.

Aujourd'hui, c'est l'association de consommateurs française UFC Que choisir, l'équivalent de notre Test-Achats, qui livre son propre verdict. Avec des valeurs fortement en régression par rapport aux prétentions des constructeurs. "L’autonomie est au cœur des préoccupations des électro-automobilistes, explique l'organisme. Pour preuve, cette dernière constitue l’un des principaux critères de choix d'une voiture électrique.. Il faut alors se fier aux données des constructeurs. Et c’est là que le bât blesse. La raison ? Il y a une différence substantielle entre la valeur annoncée et la réalité."

Selon les tests d'UFC Que Choisir, il y aurait jusqu'à 33,4 % de différence entre la valeur annoncée d'un véhicule et son autonomie réelle. Et c'est la Volkswagen ID.4 299 ch GTX qui remporterait cette triste palme. A l'inverse, la Hyundai Kona Electric 64 kWh 204 ch serait la meilleure du test, en ayant pu parcourir 436 kilomètres sur les 484 annoncés. Soit tout de même une différence de 9,9%.

Au total, les 20 véhicules testés auraient dû pouvoir parcourir 7.644 kilomètres cumulés. Mais ils n'en ont parcouru que 6.257. Soit 18% de moins que les prétentions des constructeurs.

Voici le classement établi par UFC Que choisir.