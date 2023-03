La Russie gèle les avoirs de Volkswagen sur son territoire

Il n’en sera finalement rien, en tout cas en attendant le verdict de la plainte déposée par le constructeur GAZ. Ce dernier devait produire des véhicules Volkswagen dans son usine de Nijni Novgorod, et assimile donc la cessation des activités russes du géant allemand à une rupture de contrat, mettant en péril ses activités et intérêts. GAZ réclame quelque 15,6 milliards de roubles (201 millions d’euros) de dommages et intérêts.