Borne lampadaire, induction, trottoirs… : ces cinq innovations qui pourraient bouleverser la recharge électrique dans un futur proche

Un engouement pour l’électrique, favorisé par les voitures de société, qui pourrait être encore plus marqué si les infrastructures de recharge étaient plus développées. Selon le site charge.map, on compterait aujourd’hui pas moins de 11.145 sites de recharge en Belgique, pour 36.846 prises. À titre de comparaison, nos voisins néerlandais sont beaucoup plus avancés avec 47.223 sites de recharge, pour 122.374.

La Belgique doit donc accélérer le tempo si elle veut inciter davantage les automobilistes à passer à l’électrique. Avec un problème de taille toutefois : chaque prise de recharge électrique correspond à la suppression d’une place de stationnement, puisque celle-ci ne peut être utilisée que lors de la recharge. De plus, l’installation de bornes peut nuire à la circulation des usagers faibles comme les piétons – dont les personnes à mobilité réduite ou avec poussette – puisque ces bornes sont régulièrement installées sur le trottoir.

Dans un avenir relativement proche toutefois, des innovations en matière de recharge devraient faciliter les recharges électriques. En voici les cinq plus concrètes.

1. La borne lampadaire

Les bornes électriques peuvent désormais être intégrées aux lampadaires urbains. ©Christina Weineich/Urbitricity

Si les bornes actuelles prennent généralement de la place sur les trottoirs, elles pourraient être maximisées si, comme à Berlin ou Londres, on installait ces bornes au sein même des lampadaires. La capitale allemande a, l’an dernier, fait installer pas moins de 200 bornes de recharge intégrées dans des lampadaires, en partenariat avec Ubitricity. Un tel système permettrait d’implanter des milliers de bornes de recharge sans manger d’espace supplémentaire. Un atout dans les grandes agglomérations urbaines.

2. La borne à induction

Des chercheurs de l’université de Chalmers, en Suède, ont mis au point un système de recharge par induction qui permettrait de délivrer une puissance de 500 Kwh, soit largement plus que ce que les bornes classiques permettent d’offrir. Une telle puissance de charge permettrait de recharger un véhicule, jusqu’à 80 % de sa capacité, en moins de 12 minutes, sans élévation de la chaleur de la batterie. Une solution qui pourrait être particulièrement efficace lors des trajets longue distance pour lesquels une batterie limitée ne serait plus vraiment un problème. Par ailleurs, ces dispositifs seraient intégrés directement dans le sol. Et épargneraient donc une perte d’espace mal venue en ville.

3. La borne de trottoirs

Récemment, l’entreprise allemande Rheinmetall a mis au point des bornes de recharge qui s’intègrent directement dans les bordures des trottoirs. Là aussi le gain d’espace serait important par rapport aux bornes classiques. Cette solution serait néanmoins moins plébiscitée que les bornes “lampadaires” puisqu’elles sont moins faciles d’accès, notamment pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

4. La route rechargeable

En Allemagne, la fondation Vinci-Autoroutes teste un dispositif qui permet aux voitures électriques de se recharger en roulant. ©Vinci

Ceux qui ont déjà un jour joué au jeu vidéo culte F-Zero savent très bien que, pour obtenir un boost de vitesse pour son vaisseau spatial, le joueur doit passer sur des zones de recharge distillées de part et d’autres du circuit. Plusieurs pays à travers le monde comme l’Italie, l’Allemagne ou les États-Unis testent actuellement un procédé similaire. Avec des routes tantôt magnétiques, tantôt à induction qui permettraient de recharger sa voiture tout en roulant. Un procédé qui a malheureusement un coût qui risque de compliquer sa mise en œuvre générale.

5. La batterie interchangeable

Et si, au final, le meilleur moyen de recharger sa batterie était… de ne pas la recharger ? Aujourd’hui, toutes les voitures électriques mises sur le marché roulent avec des batteries fixes, qu’il faut donc recharger quand l’autonomie arrive à son minimum. Toutes ? Non. En Chine, plusieurs opérateurs de mobilité proposent déjà un système de Battery Swapping, que l’on peut traduire par un échange de batterie. À l’instar des game boy pour lesquels il suffisait de changer les piles lorsque celles-ci étaient plates, on ferait pareil avec ces voitures : une fois l’autonomie presque à plat, il suffirait de se rendre dans une station-service adaptée pour qu’elle échange les batteries vides par des pleines. Le “pompiste” rechargerait alors la batterie avant de la placer sur un autre véhicule une fois celle-ci remplie à 100 %. L’occasion de jouir de nouveau d’une autonomie de 100 % en à peine 5 minutes. Utopique ? Pas vraiment : le constructeur Nio a choisi cette option, et a déjà ouvert près de 800 centres d’échanges de batteries en Chine. Avec un vrai succès.