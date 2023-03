Plus compact et électrique : voici le tout nouveau Ford Explorer taillé pour l’Europe

Pour l’Europe exclusivement

L’appellation Explorer doit également renforcer les racines américaines de Ford en Europe. Toutefois, contrairement à l’Explorer que nous connaissons depuis 2019, ou au Bronco qui arrivera cette année dans nos concessions, le nouvel Explorer ne provient pas vraiment du Pays de l’Oncle Sam. Il a été développé en collaboration avec le groupe Volkswagen spécialement pour le vieux continent, et sera produit exclusivement à Cologne, en Allemagne.

L'Explorer est beaucoup plus compact que le modèle américain qui lui prête son nom. Son gabarit est comparable au Kuga. ©Ford

Des dessous Volkswagen

Cet Explorer repose donc sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, dédiée aux modèles électriques. La même que l’on retrouve déjà sous les Volkswagen ID.4 et ID.Buzz, mais également Skoda Enyaq iV ou encore Cupra Born. La marque ne communique pas encore officiellement les données techniques, mais l’on sait qu’il y aura deux capacités de batteries et plusieurs motorisations, en deux ou quatre roues motrices. Si l’on s’en tient à ce que propose le groupe Volkswagen (en charge également des moteurs), l’offre devrait s’étendre de 170 à 340 ch, avec une autonomie d’environ 500 km pour la version la plus efficiente. La charge de 10 à 80% ne demandera que 25 minutes sur une borne à haute puissance.

L'écran central peut coulisser pour donner accès à une "cachette secrète" où laisser de petits objets à l'abri des regards malveillants. ©Ford

Ambiance Ford

Mais si la plateforme est partagée, rien ne le laisse transparaître ni dehors, ni dedans. L’extérieur s’inspire de l’Explorer "historique" avec des lignes nettes et des coupes franches, auxquelles s’ajoutent une nouvelle signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière, et une face avant désormais lisse qui met en évidence le logo retravaillé en "flat design".

A bord, le long empattement permet d’offrir beaucoup d’espace, tant à l’avant qu’à l’arrière. Et les aspects pratiques sont soignés par le grand coffre de 450 litres au plancher repositionnable, mais également par quelques astuces bien pensées. Entre les passagers avant, la console renferme un espace de rangement capable de contenir 3 bouteilles d’1,5l et une d’1l, ou de cacher un laptop de 15 pouces des regards indiscrets. L’écran vertical coulisse également pour donner accès à un rangement verrouillable lorsqu’on quitte le véhicule, permettant par exemple d’accueillir un portefeuille en toute sécurité. Notons encore que le système multimédia SYNC et l’ensemble des interfaces sont typiquement Ford. On est donc sur une "vraie" Ford, avec une démarche très différente du Tourneo Connect, qui ne peut cacher être un Volkswagen Caddy rebadgé.

Le coffre de 450 litres cache un double fond et affiche une belle modularité. ©Ford

Le Ford Explorer sera produit à partir du second semestre 2023, et devrait arriver sur le marché en toute fin d’année. Le constructeur annonce un prix de vente sous les 45.000€. Un tarif assez agressif comparé aux 46.260€ de base d’un ID.4, ou aux 47.970€ d’un Tesla Model Y. Mais il faudra attendre de connaitre la fiche technique définitive pour les comparer objectivement.