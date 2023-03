Essai auto Toyota Corolla 2023 : La référence s’améliore encore

La Corolla reçoit la dernière génération de moteurs hybrides pour son millésime 2023. ©Toyota/Jeroen Peeters

Changements sensibles

Si les changements ne se voient pas, c’est qu’ils se cachent sous le capot. On y trouve un choix de deux motorisations hybrides de nouvelle génération (la 5ème) prennent place ; les mêmes que celles que l’on a pu découvrir avec le SUV Corolla Cross. Les cylindrées sont toujours de 1.8l et 2.0l comme précédemment, mais avec des puissances revues à la hausse, à 140 ch pour la première, 196 ch pour la seconde, quand le moteur essence et l’unité électrique sont à leur rendement maximal.

La finition GR Sport dynamise les traits de la Corolla. ©Toyota/Jeroen Peeters

Outre le gain de performance qu’elles procurent (près de 2 secondes gagnées à l’accélération de 0 à 100 km/h sur le 1.8l), c’est surtout l’agrément qui fait un bond en avant. Les transitions essence/électricité sont plus imperceptibles que jamais, les accélérations sont toujours très linéaires, mais se font désormais bien plus discrètement qu’auparavant, les montées en régime et l’insonorisation étant bien mieux gérées. On retrouve toujours dans le comportement la pointe de dynamisme que l’on connaissait à la Corolla, accompagnée d’une direction qui nous a semblé plus directe, et qui rend la compacte japonaise très agréable sur la route. Avec évidemment une nette différence entre les deux moteurs, le second faisant plus honneur aux capacités du châssis. Mais le plus modeste est loin de démériter, et surtout ne laisse jamais le sentiment d’être sous-motorisé.

Le break baptisé Touring Sports représente 70% des ventes en Belgique ©Toyota/Jeroen Peeters

Verdict











Déjà bien née, cette Corolla se bonifie encore avec ses nouvelles motorisations. Elle inaugure également un dispositif « Predictive Efficient Drive » qui agit sur la régénération (et la décélération) au levé de pied en temps réel. En fonction du trafic et de la topographie, la réaction sera différente pour optimiser le renvoi d’énergie vers la batterie, et ainsi la consommation. Cette dernière n’a d’ailleurs jamais été aussi basse : 4,4 l/100km officiellement pour les deux versions, nous avons relevé 6,4l/100km lors de notre essai plutôt dynamique, ce qui reste très bon. Le tarif est assez ambitieux : à partir de 32.230€ en 5 portes et 33.320€ pour le break, qui représente 70% des ventes en Belgique.

L'écran multimédia élargi et la nouvelle instrumentation numérique personnalisable sont les principales nouveautés à bord. ©Toyota/Jeroen Peeters

Ses bons côtés :

- Son style toujours « dans le coup »

- Son comportement routier gentiment dynamique, surtout avec le 2 litres

- Sa consommation réelle, si l’on y fait un peu attention

Toyota Corolla Touring Sports

Longueur : 4,650 m

Largeur : 1,790 m

Hauteur : 1,460 m

Volume du coffre : 581-1.860 l

Poids : 1 290 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 4,4 l/100km

Puissance : 140 ch

Couple : 185 Nm

Vitesse max : 180 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 9,1 s

Emissions CO2 (WLTP) : 100 g/km

Prix de base : 33 320€ (berline : 32 230€)