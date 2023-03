2035 : le moteur thermique officiellement sauvé !

Carburants synthétiques

C’est en effet principalement l’Allemagne qui a mis le grain de sable dans la machine européenne, promettant de voter contre le texte s’il n’incluait pas la possibilité d’avoir recours aux carburants synthétiques neutres en CO2 (donc aux moteurs thermiques) au-delà de 2035. Durant les négociations, l’Italie, probablement pour faire pencher la balance, avait ajouté à cette demande celle d’utiliser des bio-carburants. Finalement, on l’a appris ce week-end : l’Europe a cédé. Si les modalités restent à définir, il semble acquis que le 100% électrique à partir de 2035 soit définitivement mort.

Et après ?

L’Allemagne a de son côté accepté un compromis. En effet, elle rechignait à accepter une condition de l’Europe, à savoir que les moteurs thermiques ne soient autorisés que s’ils consomment exclusivement des carburants synthétiques. L’Allemagne jugeait cette condition trop complexe et trop coûteuse à appliquer, mais elle figure finalement dans l’accord. Tout cela fait maintenant naître une question : parmi la foule de constructeurs qui avaient déjà annoncé basculer vers une gamme 100% électrique dans un avenir plus ou moins proche, combien seront-ils à changer (à nouveau) de stratégie ? On vit vraiment une époque palpitante…