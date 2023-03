Les Ford électriques sont un gouffre financier

3 milliards

Il faut d’abord savoir que Ford est désormais divisée en trois entités. Ford Blue pour les modèles traditionnels et hybrides, Ford Pro pour les utilitaires, et Ford Model e pour le 100% électrique. En 2022, cette dernière entité est sérieusement dans le rouge, avec des pertes de quelque… 3 milliards de dollar, contre « seulement » 900 millions de pertes en 2021. Et le constructeur est très transparent : ce sera encore pire en 2023. C’est grave ? En fait, pas vraiment. Car la transition électrique réclame d’énormes investissement, et il est normal que la rentabilité se fasse attendre. On rappelle le cas de Tesla, qui a mis des années à enregistrer des bénéfices. Chez Ford, on reste donc confiants. Avec la multiplication des modèles et la croissance des ventes, les chiffres repasseront dans le vert, entre 2024 et 2026. Et puis cette perte est largement épongée par la branche Ford Blue qui, elle, enregistre plus de 6 milliards de bénéfice. Ouf !