Quand les pare-brises de voiture deviennent des verres Jupiler

Les verres, produits par Frederik Rombach, souffleur spécialisé dans le soufflage de verres recyclés et durables, portent des messages tels que "Cars can get a second life. Humans can’t" ("Les voitures peuvent avoir une seconde vie. Les humains pas"). Une manière subtile et forte à la fois de souligner la provenance du verre que les consommateurs de la célèbre Pils tiennent en main.